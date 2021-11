Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 55 de ani din judetul Galati a fost retinut de politisti, dupa ce, baut si cu permisul suspendat, a provocat un accident rutier mortal si a fugit de la locul faptei, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean Galati.

- Un barbat de 55 de ani din judetul Galati a fost retinut de politisti, dupa ce, baut si cu permisul suspendat, a provocat un accident rutier mortal si a fugit de la locul faptei, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, politisti…

- Un barbat de 55 de ani din judetul Galati a fost retinut de politisti, dupa ce, baut si cu permisul suspendat, a provocat un accident rutier mortal si a fugit de la locul faptei, informeaza, marti, Inspectoratul de Politie Judetean Galati. Potrivit sursei citate, politisti din cadrul Sectiei 7 Politie…

- Vineri, 26 noiembrie 2021, polițiștii din Aiud au intervenit pentru soluționarea unui eveniment rutier, soldat cu pagube materiale, produs pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 33 de ani, din Borșa, Maramureș, in timp ce conducea un autoturism,…

- Astazi, 23 noiembrie 2021, in jurul orei 01.20, polițiștii din Sebeș au intervenit la un accident rutier care a avut loc pe strada Mihail Kogalniceanu din Sebeș, in zona unui sens giratoriu. Din primele cercetari, a rezultat ca un barbat de 33 de ani, din Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, s-a…

- Un barbat de 42 de ani din comuna Slobozia Bradului, judetul Vrancea s-a urcat beat la volan, a provocat un accident rutier in urma caruia o persoana si-a pierdut viata si a fugit de la locul accidentului fiind prins cateva ore mai tarziu. Potrivit IPJ Vrancea, politistii Biroului Rutier Focsani…

- Azi-noapte, polițiștii rutieri din Baia Mare au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe bulevardul Republicii din municipiu. ​Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat de 51 de ani din Baia Mare, aflat la volanul unui autoturism, avand dreptul de a conduce suspendat,…

- Dosar PENAL pentru un barbat din Alba Iulia, care a fost prins de polițiștii din oraș la volanul unei mașini, cu permisul suspendat Dosar PENAL pentru un barbat din Alba Iulia, care a fost prins de polițiștii din oraș la volanul unei mașini, cu permisul suspendat Un barbat de 46 de ani din Alba Iulia…