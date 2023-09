Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Gura Foii a fost reținut pentru 30 de zile fiindca a condus pe drumurile publice un vehicul cu permisul anulat și a refuza prelevarea de mostre biologice The post Un barbat din Gura Foii a fost reținut pentru 30 de zile fiindca a condus pe drumurile publice un vehicul cu permisul anulat…

- Un barbat in varsta de 31 de ani, din comuna Oituz, a fost retinut de politisti dupa ce a fost prins conducand un autoturism drogat si cu permisul anulat, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Bacau. ‘Conducatorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind…

- Sambata, 19 august 2023, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au identificat un barbat de 37 de ani, din municipiul Targu Mureș, banuit de savarșirea unui accident rutier, soldat cu pagube materiale. Din primele cercetari a rezultat ca, la data de 13 august 2023, in jurul orei 01.00,…

- Polițiștii au identificat in trafic, in seara de 16 iulie, un barbat din Zalha, in varsta de 30 de ani, ce conducea un tractor prin localitatea Bezded. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat ca acesta a comis o dubla infracțiune: conducea un tractor neinmatriculat, fara a deține permis de conducere.…

- Luni, 3 iulie 2023, polițiștii din Aiud au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 32 de ani, din comuna Lopadea care este cercetat pentru mai multe fapte de conducere cu permisul suspendat. Tanarul a fost depistat de polițiști, de 4 ori, in timp ce conducea cu permisul suspendat,…

- Ieri, 21 iunie, polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Beclean au oprit pentru control un autoturismul care circula pe Drumul Județean 172A, prin localitatea Chiochiș. La volan a fost identificat un barbat de 63 de ani, din localitate. In urma verificarilor efectuate de catre polițiști cu privire…

- Barbat din Argeș, REȚINUT de polițiștii din Alba Iulia. A condus un autoturism, avand permisul suspendat Un barbat din Argeș a fost reținut de polițiștii din Alba Iulia dupa ce a fost prins in timp ce conducea un autoturism, avand permisul suspendat. Potrivit IPJ Alba, la data de 18 iunie 2023, in…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovița, fața de un barbat de 59 de ani, din comuna Malu cu Flori, a fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore. Din cercetarile efectuate…