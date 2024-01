Un barbat din judetul Suceava a fost retinut de politistii Biroului pentru Protectia Animalelor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean dupa ce a lovit un caine, au anuntat, sambata, reprezentantii IPJ. Potrivit acestora, barbatul in varsta de 36 de ani, care locuia in comuna Darmanesti, este cercetat penal pentru savarsirea infractiunii de ranire cu intentie […] Articolul Barbat retinut dupa ce a lovit cu bata, timp de 15 minute, cainele vecinului, in Suceava apare prima data in Monitorul de Vrancea .