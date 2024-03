Comunicat de presa Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea: Aniversand in mijlocul comunitații! De ziua noastra, am ales sa sarbatorim in mijlocul comunitații! Duminica, 24 martie, in intervalul 13.00-14.00, vom fi in Crangul Petrești, cu surprize pentru cei mici și, totodata, pregatiți sa satisfacem curiozitațile cu privire la munca de polițist, pentru cei care vor […] Articolul Intalnire cu polițiștii duminica in Crang, iar luni la sediul IPJ Vrancea apare prima data in Monitorul de Vrancea .