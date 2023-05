Stiri pe aceeasi tema

- Nesimțire și tupeu. Un șofer beat a produs un accidnet cu victima vineri dupa masa in Timișoara. Un barbat in varsta de 52 de ani a condus un autoturism pe strada Matasarilor din Timișoara, dinspre strada Lalelelor, iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune cu ...…

- Un barbat in varsta de 52 de ani a condus un autoturism pe strada Matasarilor din municipiul Timișoara, dinspre strada Lalelelor, iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat in varsta de 30 de ani, care circula regulamentar. In…

- Un barbat a condus o autoutilitara pe strada Nicolae Andreescu din municipiul Timișoara, spre strada Muncii, iar la un moment dat a intrat in coliziune fața-spate cu un autoturism condus de o femeie in varsta de 58 de ani, care circula regulamentar in fața sa, ulterior, barbatul parasind locul accidentului.…

- Un barbat, in varsta de 50 de ani, a condus un autoturism pe strada Aida din municipiul Timișoara, dinspre strada Mureș, iar la intersecția cu strada Mareșal Constantin Prezan a efectuat virajul la stanga și a intrat in coliziune cu o motocicleta condusa de un barbat in varsta de 43 de ani, care circula…

- Un tanar in varsta de 18 ani a fost ranit dupa ce a fost lovit de o mașina, in timp ce trecea strada pe trotineta, pe o trecere de pietoni. „Un barbat in varsta de 42 de ani a condus un autoturism pe bulevardul Antenei din municipiul Timișoara, dinspre strada Popa Șapca spre Calea Lipovei, […] Articolul…

- Miercuri in jurul orelor 22:05, in timp ce conducea autoturismul pe bulevardul Sofia Vicoveanca din municipiul Suceava, un localnic de 58 de ani a surprins și accidentat un barbat de 48 de ani, care traversa strada prin loc nepermis și fara sa se asigure. Ambii participanți la trafic au fost testați…

- Un barbat,in varsta de 35 de ani, a condus un autovehicul pe strada Cloșca, iar la intersecție cu strada Ioan Plavoșin din Timișoara, a patruns pe culoarea roșie a semaforului electric,moment in care a surprins și accidentat o femeie, in varsta de 55 de ani, care traversa strada pe marcajul pietonal,…