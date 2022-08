Stiri pe aceeasi tema

- Politistii deschis dosar penal si fac cercetari, dupa ce trupul neinsufletit al unui barbat de 30 de ani a fost gasit langa masina cu care s-a rasturnat intr-o rapa, in judetul Arges. Acesta nu este considerat accident rutier, deoarece nu s-a produs pe un drum deschis circulatiei publice, noteaza News.ro.…

- Salvamontiștii de la punctul de permanența Rausor, județul Hunedoara, au intervenit in noaptea de sambata spre duminica pentru recuperarea unui grup de patru turiști rataciți pe Culmea Lolaia din Masivul Retezat. „O informare insuficienta despre traseul propus, un echipament necorespunzator și lipsa…

- Incendiu la locomotiva unui tren de marfa in județul Hunedoara. Pompierii din Petroșani și Baru au intervenit, precum și un echipaj SMURD, mecanicul locomotivei a fost ranit in incercarea de a stinge incendiul. ISU Hunedoara a intervenit la un incendiu izbucnit la locomotiva unei garnituri de tren de…

- Un milion de euro au fost investiti in modernizarea gradinitei „Piticot” din Hunedoara, fonduri europene accesate de primarie, iar lucrarile sunt inca in desfașurare, intr-un stadiu avansat. In aceasta dimineața, locuitorii din zona au constatat ca peretii exteriori au fost mazgaliti cu var, iar autorii…

- In data de 25 iunie 2022, in jurul orei 23:50, polițiștii Formațiunii Rutiere Brad au depistat un barbat in varsta de 44 de ani, din municipiul Brad, care conducea un autoturism pe strada Avram Iancu, din municipiul Brad, desi se afla sub influența bauturilor alcoolice. Barbatul a fost testat…

- Zeci de percheziții la persoane banuite de evaziune fiscala. Polițiștii au descins și la adrese din vestul țarii. Zeci de percheziții au loc duminica dumineața in județele Bistrița-Nasaud și Bihor la locuințele și sediile unor operatori economici banuiți de evaziune fiscala și spalare de bani...

- Politistii au inceput o ancheta dupa ce proprietarul unui taur a reclamat faptul ca animalul sau ar fi fost impuscat de persoane necunoscute intr-o zona greu accesibila a satului Cazanesti, din comuna Vata de Jos, a informat vineri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, informeaza Agerpres.…