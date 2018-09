Bărbat din Petrila, urmărit naţional şi internaţional, prins de polițiști In cursul zilei de ieri, politistii din cadrul Poliției Orașului Petrila au efectuat o acțiune in urma careia au depistat un barbat in varsta de 35 de ani, din Petrila, pe numele caruia a fost emis, la data de 30.08.2018, un mandat european de arestare, la solicitarea autoritatilor austriece. Barbatul este banuit de comiterea, in luna iulie a acestui an, pe teritoriul Austriei, a unei infractiuni de furt calificat dintr-o societate comerciala (de unde ar fi sustras mai multe motociclete, casti si echipamente de protectie). Acesta a fost retinut si prezentat magistratilor Curtii… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

