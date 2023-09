Bărbat din Dorohoi, care amenința un bătrân cu un bolovan, imobilizat de jandarmi Barbat din Dorohoi, care amenința un batran cu un bolovan, imobilizat de jandarmi Ieri dupa-amiaza, in jurul orei 13.00, pe strada Spiru Haret din municipiul Dorohoi, un subofițer jandarm a observat cum un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani amenința cu o piatra de mari dimensiuni un alt barbat, mai in varsta, iar cel din urma incerca sa se fereasca. Jandarmul, care se afla in timpul […] Citește Barbat din Dorohoi, care amenința un batran cu un bolovan, imobilizat de jandarmi in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

