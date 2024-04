VIDEO: O femeie de lângă Dorohoi a ieșit singură din flăcările care i-au mistuit locuința VIDEO: O femeie de langa Dorohoi a ieșit singura din flacarile care i-au mistuit locuința O femeie, in varsta de 55 de ani, din localitatea Carasa, a suferit arsuri in urma unui incendiu care i-a cuprins casa. S-a intamplat astazi, in jurul pranzului. Proprietara a reușit sa iasa din locuința, fiind gasita de vecini in fața casei. Tot ei au sunat dupa ajutor la ambulanța și la pompieri. Trei echipaje […] Citește VIDEO: O femeie de langa Dorohoi a ieșit singura din flacarile care i-au mistuit locuința in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

