Stiri pe aceeasi tema

- La data de 13 februarie 2024, Politia Romana a adus in tara 5 persoane, ce aveau emise pe numele lor mandate sau sentinte. La data de 13 februarie 2024, Politia Romana a adus in tara 5 persoane, ce aveau emise pe numele lor mandate sau sentinte, transmite un comunicat din partea Inspectoratului General…

- Alte noua persoane pe numele carora erau emise mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea sau de arestare preventiva au fost aduse in tara, in ultimele zile, de Politia Romana, potrivit news.ro.Politia Romana a anuntat, joi, ca in 6 februarie a fost adus un barbat de 37 de ani, domiciliat in Prahova,…

- Alte sase persoane pe numele carora erau emise mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea sau de arestare preventiva au fost aduse in tara de Politia Romana. Acestea erau cautate dupa ce au savarsit furturi si infractiuni rutiere, potrivit news.roPotrivit Politiei Romane, a fost adus un barbat de…

- Ieri, 23 ianuarie 2024, Poliția Romana a adus in țara 6 persoane, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea sau de arestare preventiva. Astfel, a fost adus un barbat, de 51 de ani, din Constanța, urmarit internațional pentru savarșirea infracțiunii de furt. Acesta a…

- Un barbat de 27 de ani, condamnat la inchisoare pentru talharie si care se sustragea executarii pedepsei, a fost prins in Germania, fiind adus in tara, potrivit news.ro”La data de 17 ianuarie 2024, o escorta a Politiei Romane a adus in tara o persoana, condamnata la executarea unei pedepse privative…

- Un barbat de 51 de ani, urmarit international dupa ce a a fost condamnat la un an si 3 luni de inchisoare pentru ultraj si distrugere, a fost adus in tara din Marea Britanie, potrivit news.ro”La data de 16 ianuarie 2024, o escorta a Politiei Romane a adus in tara o persoana, care avea emis pe numele…

- Poliția Romana anunța ca a adus in țara pe 11 ianuarie 2023 un unmar de patru persoane, care aveau emise pe numele lor decizii de executare a unor pedepse. Intre acestea, a fost adus un tanar in varsta de 18 ani, din Cluj. Acesta era urmarit internațional pentru furt calificat. Tanarul a fost adus din…

- Poliția Romana anunța ca la data de 10 ianuarie 2024 adus in țara cinci persoane, care aveau emise pe numele lor mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. Un barbat de 48 de ani din Cluj, urmarit internațional pentru șantaj, a fost adus in țara din Italia. Acestea avea emis pe numele lui, de catre…