- Astazi, 8 decembrie, politistii Sectiei 6 Politie Rurala Nasaud au fost sesizati, prin 112, cu privire la faptul ca in localitatea Telcisor un barbat are nevoie de ingrijiri medicalile, fiind accidentat cu o arma de vanatoare.Barbatul in cauza a fost identificat de politisti ca fiind in varsta de 29…

- Politistii Sectiei 1 Politie Rurala Bistrita s au sesizat din oficiu si efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal de vatamare corporala din culpa, in urma unui incident care a avut loc astazi 3 decembrie, in urma unei partide de vanatoare.Potrivit IPJ Bistrita, din primele verificari efectuate,…

- Doi barbati care duminica participau la o partida de vanatoare organizata intr-o padure de pe raza judetului Bistrita Nasaud au fost atacati de un urs. Amandoi au suferit rani, fiind coborati din padure de catre ceilalti participanti la vanatoare, acestia solicitand interventia echipajelor medicale,…

- La data de 26 noiembrie 2023, in jurul orei 12.30, Poliția Municipiului Sebeș a fost sesizata, prin 112, cu privire la faptul ca o persoana a cazut de pe o stanca, intr-o zona impadurita de pe raza localitații Capalna, comuna Sasciori. AICI PUTEȚI GASI IMAGINI DE LA ACȚIUNEA DE SALVARE A TANARULUI Din…

- Un barbat de 58 de ani, din comuna Lelești, județul Gorj, a fost atacat de un urs și a fost ranit, in dimineața zilei de duminica, 26 noiembrie, in timp ce participa la o partida de vanatoare in padurea din localitatea Lelești, de langa Targu Jiu.

- Barbat imobilizat de jandarmii din Constanța dupa ce a amenintat o persoana cu un cutit: Incidentul, intr-o zona unde avea loc un concertUn barbat a fost imobilizat de jandarmi dupa ce a amenintat o persoana cu un cutit, incidentul avand loc intr-o zona aglomerata din municipiul Constanta, unde se…