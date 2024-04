Barbat din Band reținut pentru scandal și distrugerea unui autoturism La data de 21 aprilie 2024, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Band au pus in aplicare 3 mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Au fost puse in executare 5 mandate de aducere. In fapt, un barbat, de 36 de ani, din Band, este banuit ca, la data de 4… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 6 aprilie 2024, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 32 de ani, din comuna Șibot, care este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de conducere fara permis, conducerea unui autovehicul neinmatriculat și conducere…

- Polițiștii Postului de Poliție Barsana au probat activitatea infracționala a unui barbat, banuit de comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. In fapt, la data de 16 martie a.c., polițiștii au fost solicitați prin apel 112 sa intervina la o agresiune,…

- Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla, au depistat in trafic pe 16 martie, in jurul orei 21.30, un barbat de 54 de ani, din comuna Buza, care se deplasa pe un drum comunal. In urma verificarilor, polițiștii au constatat ca barbatul avea dreptul de a conduce suspendat. Testarea alcoolscopica…

- Sambata, 9 martie 2024, in jurul orei 16.30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați, de catre un barbat de 31 de ani, din localitatea Oiejdea, cu privire la faptul ca a fost victima unei agresiuni. Din cercetarile efectuate s-a stabilit faptul ca, in timp ce se…

- Polițiști din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Stoina au reținut ieri pentru 24 de ore și introdus in arestul IPJ Gorj, un barbat de 37 de ani, din comuna Berlești, banuit de savarșirea infracțiunii de profanare de morminte. In urma cu o zi, polițiștii au fost sesizați de un localnic, de 56 de ani, cu…

- ARMA NELETALA DEȚINUTA ILEGAL, INDISPONIBILIZATA DE POLIȚIȘTI In cursul acestei zile, 14 februarie a.c, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, cu sprijinul Biroului pentru Protecția Animalelor și Secției 1 Gornești, au pus in aplicare trei mandate de percheziție domiciliara,…

- Un barbat de 44 de ani, din Șotanga, a fost reținut pentru 24 de ore, dupa ce a intrat fara drept in casa mamei sale, o batrana de 70 de ani. Acesta a incalcat ordinul de protecție care ii interzicea sa se apropie de femeie. „In cursul serii de 7 februarie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție…

- La data de 28 ianuarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Cogealac, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au retinut, pentru 24 de ore, un barbat, de 20 de ani, banuit de savarsirea infractiunilor de lovirea sau alte violente si…