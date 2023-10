Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii bucureșteni au salvat marți, 17 octombrie, un varstnic de 94 de ani, dintr-un incendiu care i-a cuprins locuința, in Sectorul 3, dupa ce au forțat ușa imobilului. Barbatul era semiconstient și a fost dus la spital, anunța Poliția Capitalei.Incendiul a izbucnit ieri, in jurul orei 13.30, iar…

- Un barbat imobilizat a fost salvat de polițiști, miercuri, dupa ce apartamentul sau, situat in Sectorul 3 din București, a fost cuprins de flacari.Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Secția 13 Poliție au fost sesizați, miercuri, prin apel la 112, ca la o…

- Un barbat din Sectorul 4 a atacat cu o maceta „mascații” care venisera la el acasa, chemați de mama acestuia. Unuia dintre agenți chiar a reușit sa ii distruga scutul de protecție. Femeia a sunat la 112, speriata ca fiul ei s-a baricadat in casa și este agresiv. Pentru ca nu a deschis ușa, mascații…

- Echipe de salvare din Bucuresti intervin, duminica, in Sectorul 2, unde o femeie s-a incuiat in locuinta si ameninta ca isi va face rau, relateaza News.ro.Politistii au fost sesizati duminica, 17 septembrie, ca o femeie din Sectorul 2 s-a incuiat in locuinta si ameninta ca isi va face rau, potrivit…

- Poliția Capitalei cer ajutorul cetațenilor dupa o fata de 14 ani a disparut. Ultima data a fost vazuta la o adresa din Sectorul 2, dupa-amiaza, iar de atunci, nimeni nu mai știe nimic de ea.

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari au fost sesizați prin SNUAU 112, de catre un barbat cu privire la faptul ca un barbat a cazut de pe bicicleta și s-a accidentat. Din primele verificari efectuate de polițiști, a reieșit faptul ca un barbat de 75 de ani, din București, in timp ce s-ar fi…

- Un barbat a fost salvat de pompieri, dupa ce locuința in care se afla a luat foc. La fața locului au intervenit trei echipe de pompieri. Incendiul a avut loc ieri, 18 august, in sectorul Rișcani din capitala.