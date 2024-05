Stiri pe aceeasi tema

- Ajuns de urgența la spital chiar inainte de Paște și operat in ziua in care creștinii sarbatoreau invierea Mantuitorului, Florin Piersic pare ca a trecut peste perioada grea in care s-a aflat. Operat de mai multe ori in ultimele saptamani, dupa ce s-a descoperit inclusiv ca are septicemie, marele actor…

- Starea de sanatate a lui Florin Piersic este tot mai buna de la o zi la alta. Recent, marele actor a transmis un mesaj de pe patul de spital. A ținut sa mulțumeasca in primul rand cadrelor medicale care s-au ocupat de problemele lui de sanatate, dar și celor care i-au fost alaturi cu gandul și s-au…

- Au aparut informații noi despre starea de sanatate a lui Florin Piersic! Medicii il monitorizeaza constant și duminica dimineața au venit cu detalii noi despre cum evolueaza lucrurile. Marele actor se simte din ce in ce mai bine și face progrese mari.

- Cristian Popescu Piedone transmite un mesaj plin de incurajare și admirație catre marele actor Florin Piersic, aflat in prezent internat la Spitalul Foișor din București. Intr-un gest plin de emoție și solidaritate, primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, ii transmite un puternic mesaj de incurajare…

- Primele vești bune legate de stare de sanatate a lui Florin Piersic. Marele actor a trecut printr-o operație dificila de schimbare a protezei de la genunchi, locul de unde a pornit infecția generalizata, iar acum se afla la Terapie Intesiva. Dar starea sa de sanatate este ”ușor imbunatațita”, transmite…

- Dupa cateva zile de nebuloasa, doua intervenții de urgența și un transfer rapid la București, in cele din urma s-a aflat cum se simte Florin Piersic acum, medicul Adrian Marinescu dand detalii noi despre marele actor. Medicul explica cum se simte Florin Piersic acum Dupa ce pe 29 aprilie era internat…

- Noi informații despre Florin Piersic! Marele actor urmeaza sa fie transferat chiar in aceste momente de la Institutul Național de Boli Infecțioase "Matei Balș" la o clinica privata din Capitala pentru a-i fi facuta o tomografie computerizata (CT).

- Marele actor Florin Piersic a fost operat de urgenta, luni, la Spitalul Militar din Cluj-Napoca, dupa ce i s-a facut rau la finalul unui spectacol, potrivit foaiatransilvana.ro Investigatiile medicale au relevat ca este vorba despre o infectie la nivelul unuia dintre genunchi. Interventia a fost realizata…