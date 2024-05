Stiri pe aceeasi tema

- Florin Piersic ar putea fi externat in aceasta saptamana. Marele actor, in varsta de 88 de ani, va merge in carje și va avea nevoie de tratament și acasa, transmit medicii de la Spitalul Foișor din Capitala. Florin Piersic a fost supus la trei operații din cauza unei infecții care s-a extins in…

- Florin Piersic ar putea fi externat in urmatoarele zile. Potrivit surselor medicale, marele actor face deja primii pași fara ajutor și se ridica la marginea patului singur. Semn ca starea sa de sanatate este una mai buna. Totodata, marele actor nu este internat intr-un salon septic, ci intr-un salon…

- Starea de sanatate a lui Florin Piersic se imbunatațește pe zi ce trece, spun medicii care au grija de marele actor. Recent a avut parte de o vizita care l-a bucurat enorm. Florin Piersic, vizita din partea familiei Medicii spun ca starea marelui actor este stabila și ca se simte din ce in ce mai […]…

- Medicii de la Spitalul Foisor au pregatit un plan pentru recuperarea lui Florin Piersic. Marele actor are un tonus bun, este optimist si chiar face glume cu personalul medical. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, da asigurari ca nu se pune problema unui transfer la un alt spital.„E in regula,…

- Starea generala a lui Florin Piersic „se amelioreaza ușor”, au anunțat luni dimineața reprezentanții Spitalului de Ortopedie Foișor din București, intr-un comunicat.„Evaluarea domnului Florin Piersic, realizata in aceasta dimineața de catre echipa medicala, prezinta o situație staționara. Starea generala…

- Noi informații despre starea marelui actor Florin Piersic! Medicii spun ca evoluția este lenta, insa favorabila. Pacientul se afla in continuare internat la Terapie Intensiva, insa reușește deja sa faca singur unele lucruri, fara ajutorul celor din jur. Ce s-ar putea intampla de luni, 13 mai 2024. Cum…

- Marele actor a fost spus, joi, unei intervenții chirurgicale, la genunchi. Medicii il țin sub observație pe Florin Piersic și ii monitorizeaza permanent starea de sanatate. Insa apar detalii ingrijoratoare despre o decizie ce ar putea fi luata in cazul artistului in varsta de 88 de ani. Apar noi detalii…

- Continue reading Spitalul Foișor din Capitala: Florin Piersic are o stare generala grava, in urma unui sepsis. ”La momentul internarii, pacientul, in varsta de 88 ani, se prezinta cu o stare generala grava in urma unui sepsis cu punct de plecare de la nivelul unei proteze totale de genunchi” at Info…