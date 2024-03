Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea zilei de 9 martie 2024, in jurul orei 03.00, polițiștii din cadrul Secției 6 de Poliție Rurala Jidvei, in timp ce acționau pe strada Morii, din comuna Jidvei, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 49 de ani, din comuna. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- La data de 5 martie 2024, in jurul orei 00.15, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Blaj au depistat un barbat de 44 de ani, din municipiul Blaj, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Iuliu Maniu din Blaj, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- Duminica, 4 februarie 2024, in jurul orei 09.30, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Teiuș au depistat un barbat de 60 de ani, din comuna Stremț, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Ardealului din Teiuș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu…

- Miercuri, 24 ianuarie 2024, polițiștii rutieri din Abrud, in timp ce acționau pe strada Piața Eroilor din oraș, au oprit, pentru control, un autoturism condus de un barbat de 35 de ani, din Abrud. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au constatat ca autoturismul era radiat din circulație din…

- Duminica, 21 ianuarie 2024, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au depistat un barbat de 39 de ani, din comuna Craciunelu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Tudor Vladimirescu din comuna, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul…

- Marți, 2 ianuarie 2024, in jurul orei 18.00, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au depistat un barbat de 36 de ani, din comuna Vadu Moților, in timp ce conducea un autoturism, pe DJ 750B, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest,…

- Ieri, 27 decembrie 2023, in jurul orei 17.00, polițiștii rutieri din Abrud au depistat un barbat de 64 de ani, din Campeni, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Republicii din Abrud, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat…

- Sambata, 16 decembrie 2023, in jurul orei 20.15, polițiștii din Teiuș au depistat un barbat de 48 de ani, din Teiuș, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Decebal din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…