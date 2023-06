Stiri pe aceeasi tema

- Grav accident de circulatie in aceasta dimineata in judetul Arad, intre Gurba si Cermei, unde o masina si o autoutilitara s-au ciocnit frontal. O victima a ramas incarcerata in urma impactului. Pompierii din Ineu au intervenit la fata locului cu un echipaj de descarcerare, pe DJ 709, unde traficul a…

- Pentru ca avea de executat o sentinta, un condamnat din Neamt a fost dat in urmarire. El s-a ascuns de politisti intr-un butoi dintr-o anexa a unei locuinte, dar a fost extras și escortat la penitenciar.

- Pompierii din Petroșani au intervenit noaptea trecuta pentru a stinge un incendiu izbucnit la o garsoniera dintr-un bloc din orașul Vulcan. Doua persoane au fost transportate la spital, din cauze diferite iar primele indicii arata ca focul ar fi fost declanșat intenționat. Doua autospeciale de stingere…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la un apartament dintr-un bloc cu doua etaje din municipiul Hunedoara. Detașamentul de pompieri din Hunedoara intervine la fața locului dupa ce focul a cuprins un apartament situat pe strada George Enescu din oraș. Vom reveni cu detalii. Articolul Incendiu…

- Ieri, un batbat a sesizat Politia Municipiului Hunedoara, ca fiul sau, Ovidiu Olaru, care locuieste de doi ani in Danemarca, nu mai raspunde la telefon de doua luni de zile si nu mai are nicio informatie legata de acesta. Fara a avea posibilitatea de a lua legatura cu fiul sau barbatul s-a adresat autoritatilor.…

- Un barbat din Zimandu Nou, județul Arad, a dat foc imobilului in care locuia cu concubina lui, dupa o cearta cu aceasta. Ieri, polițiștii Secției 1 Rurala Arad au fost sesizați prin apel de urgența la 112, despre un incendiu la un imobil din Zimandu Nou. Din cercetari, a reieșit ca un barbat de 39 […]…

- Județul Bacau are 15 companii antreprenoriale din cele 19 prezente in total in top 1.000, fiind peste județul Timiș care are doar 4 companii antreprenoriale din cele 48 de firme pe care le trimite intre primele 1.000 din tara, scrie zf.ro. Raportat la businessul antreprenorial, harta judeteana a firmelor…

- In toamna anului 2021, municipalitatea aradeana s-a descotorosit pe șest de teatrul vechi al orașului, un monument istoric de la inceputul secolului al XIX-lea, dupa ce mimase intenția de a-l cumpara și tocmai era anunțata o dezbatere publica pe aceasta tema. Primul teatru de pe actualul teritoriu al…