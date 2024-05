Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai bine de douazeci de ani de antreprenoriat, a intrat in politica sa schimbe regulile jocului. Scrie proiecte de legi pentru susținerea mediului privat, mai puțina birocrație și simplificarea interacțiunilor cu statul.

- Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Complexului Energetic Oltenia(CEO) va fi aprobat astazi in ședința de Guvern. Pe ordinea de zi este inscris un Proiect de Hotarare de Guvern, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 pentru Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. aflata…

- Romanii care se intorc din strainatate și se angajeaza ar putea primi 50% din salariu de la stat – proiect Romanii care se intorc din strainatate și se angajeaza ar putea primi 50% din salariu de la stat – proiect Potrivit datelor recensamantului din 2022, aproape 6 milioane de romani locuiesc sau lucreaza…

- CFR Marfa se va transforma in Carpatica Feroviar, arata un proiect de Hotarare de Guvern publicat de Ministerul Transporturilor. Printre motivele invocate se afla nevoia statului de a se baza pe o companie care poate transporta oricand militari și armamente pentru Romania și aliații sai militari. Razboiul…

- Ministerul Educației a pus in dezbatere publica un proiect de Hotarare de Guvern pentru repartizarea sumei, prevazuta in bugetul de stat pe anul 2024, pentru finanțarea Programului Național Masa Sanatoasa. The post PROIECT ȘCOLAR Dezbatere publica privind cele peste 1200 de școli incluse in programul…

- Mircea Fechet a declarat miercuri seara:„ anunț cu bucurie ca, prin Hotarare de Guvern, a fost aprobat bugetul Adninistrației Fondului de Mediu . Este un buget extrem de ambițios, peste 9,3 miliarde cheltuieli bugetare și peste 14 miliarde credite de angajament. Asta și pentru ca programele pe care…

