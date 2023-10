Stiri pe aceeasi tema

- Un conflict domestic a degenerat incredibil, la Tulcea. Un barbat de 50 de ani din Tulcea i-a dat foc fiului sau, de 24 de ani, dupa o cearta. Tanarul a ajuns la spital in stare grava, iar tatal in spatele gratiilor. Victima, arsuri pe 20-30% din suprafața corpului Victima a ajuns la spital in stare…

- Un barbat a fost ranit grav in aceasta dupa-masa, dupa ce s-a rasturnat cu tractorul, intr-o padure din apropierea Bistriței. Acesta avea atașata de tractor o remorca incarcata cu lemne. In aceasta dupa-masa, un barbat s-a rasturnat cu tractorul pe care-l conducea intr-o padure situata in apropierea…

- Un tanar de 19 ani a ajuns in aceasta dimineața la terapie intensiva, dupa ce s-a izbit violent intr-un copac cu mașina pe care o conducea. Nenorocirea s-a produs astazi, in jurul orei 7 dimineața, pe traseul din apropierea localitații Cioburciu, raionul Slobozia, transmite Deschide.md . Potrivit presei…

- Un adolescent in varsta de 17 ani a fost ranit grav, dupa ce duminica seara a fost lovit de un autoturism condus de un agent de la Politia de Frontiera. Victima se angajase in traversarea neregulamentara a DN 24 C, fiind surprinsa si accidentata de masina personala a politistului de frontiera. Din verificarile…

- Botoșani: Adolescent in stare grava, dupa ce a fost lovit de o mașina condusa de un polițist de la Politia de Frontiera Un adolescent in varsta de 17 ani a fost ranit grav, dupa ce duminica seara a fost lovit de un autoturism condus de un agent de la Politia de Frontiera. Victima se angajase in traversarea…

- Un barbat in varsta de 53 de ani a fost transportat de urgenta la spital dupa ce a fost atacat, miercuri dimineata, de o ursoaica, a anuntat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau, potrivit Agerpres. Victima a fost preluata de paramedicii SMURD si transportata la Spitalul Judetean de Urgenta…

- Accidentul s-a produs in zona Baba Novac, iar autobuzul implicat circula pe linia 135. Șoferul mașinii a fost ranit și preluat de o ambulanța.Autoturismul accident s-a aflat pe șine, astfel ca tramvaiele de pe linia 1 au fost blocate timp de 20 de minute, pe Șoseaua Mihai Bravu.Momentan nu se cunosc…

