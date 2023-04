Stiri pe aceeasi tema

- Personalul unui restaurant din Barcelona a ramas uimit cand o rezervare misterioasa de ultima ora s-a dovedit a fi pentru fostul presedinte american Barack Obama, impreuna cu regizorul de film Steven Spielberg si cantaretul Bruce Springsteen, relateaza The Guardian.

- Jucatorul bulgar de tenis Grigor Dimitrov (31 de ani, locul 31 ATP) este la Barcelona, unde se pregatește pentru startul turneului ATP 500.Dimitrov se indrepta spre unul dintre terenurile de antrenament. In trafic, un motociclist s-a apropiat de mașina lui și i-a strambat oglinda. Dimitrov a deschis…

- USR a depus vineri solicitare oficiala pentru revocarea din funcție, de catre Parlament, a actualei conduceri a ASF, care „a privit pasiva cum milioane de romani au fost pagubiți de companiile de asigurari”. In schimb, PSD propune intrarea unui nou asigurator pe piața, susținut financiar de stat, dar…

- Procuratura Anticoruptie a Republicii Moldova a anuntat, sambata, ca a confiscat in total peste 4,5 milioane lei moldovenesti in urma perchezitiilor efectuate la reprezentanti ai Partidului SOR (populist, prorus). Perchezițiile au fost facute in dosarul privind finantarea ilegala a acestei formatiuni…

- Romania va beneficia de o noua donatie de echipamente medicale din partea Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Este vorba despre 106 defibrilatoare, 228 de kituri de echipamente individuale de protectie si 220 de targi pentru transportul pacientilor. Premierul Nicolae Ciuca a convocat, vineri, in format…

- Este alerta de securitate la metroul din Bruxelles. Poliția a ridicat nivelul de securitate din cauza unor informații legate de posibilitatea unui atac cu bomba. Zeci de mesaje au aparut pe rețelele sociale, avertizand asupra posibilului atentat. Incepand de marți seara, pe rețelele sociale s-au raspandit…

- Autoritatile germane au anuntat ca au identificat responsabili-cheie ai unei retele internationale de hackeri asociati cu Rusia si banuiti ca au vizat peste 600 de institutii din intreaga lume, relateaza AFP. La investigatie participa atat FBI-ul american, cat si agentia europeana de politie Europol.…

- Ion, consilierul guvernamental care foloseste inteligența artificiala, a fost prins la furat de catre reprezentanții Primariei Ciugud. Potrivit acestora, in filmul de prezentare al consilierului-robot a fost folosita o imagine care le aparține. Aceasta a fost preluata fara aprobare dintr-un film mai…