- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirma ca nu va astepta modificarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) pentru a face investitii in sistemul de irigatii din Romania, mai ales ca exista o lege si fonduri bugetare prevazute in acest sens, dar va aborda acest subiect la Comisia Europeana…

- Rezultatele evaluarii ministrilor ar urma sa fie prezentate saptamana viitoare, luni, a declarat purtatorul de cuvant al Guvernului, Dan Carbunaru, informeaza AGERPRES . „Din ceea ce cunosc, rezultatele evaluarii ministrilor vor fi prezentate saptamana viitoare, luni”, a declarat Carbunaru, in cadrul…

- Romania ar putea incasa la finalul lunii iulie, de la Comisia Europeana, cele 3 miliarde de euro in baza cererii de plata numarul 1 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), bani care vor ajuta la stabizarea financiara a Romaniei, a declarat joi Marcel Bolos – Ministrul Investitiilor…

- Unele dintre jaloanele din Planul Național de Redresare și Reziliența nu pot fi realizate din scurt, ci trebuie pregatite din timp, in caz contrar existand pericolul unui blocaj al PNRR, transmite Cristian Ghinea, coordonator de politici publice al USR și fost ministru al Investițiilor și Proiectelor…

- Vești de ultima ora de la Minister. Marcel Boloș anunța finalul ”investițiilor toxice” in Romania avand in vedere situația actuala. Ministrul Proiectelor Europene, Marcel Bolos, afirma, referindu-se la banii din PNRR, ca Romania nu isi permite „luxul” de a mai folosi bani europeni pentru „investitii…

- „Avem 3,7 miliarde euro pe care i-am incasat din prefinantare, am depus cererea de plata cu ajutorul colegilor si al ministerelor de linie si cu sprijinul direct al domnului prim ministru care s-a implicat in mod direct in acest demers, avem depusa cererea de plata numarul unu de 3 miliarde de euro…

- Romania ar putea incasa 3 miliarde de euro de la Comisia Europeana (CE), in baza cererii de plata numarul 1 din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), transmisa la finele lunii mai, a declarat, marti, la Parlament, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Ioan Bolos.…

