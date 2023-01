Stiri pe aceeasi tema

- Conturile bancare vor fi automat convertite din leva in euro in ziua introducerii monedei unice europene, a declarat guvernatorul Bancii Nationale a Bulgariei (BNB), Dimitar Radev, intr-un document publicat in Buletinul Asociatiei Bancilor Comerciale, transmite Novinite, citat de Agerpres . Toate fondurile…

- Toate fondurile in leva din conturile curente, de economii, depozite si alte conturi din banci, precum si de la alti furnizori de servicii de plati vor fi convertiti gratuit in euro, sustine oficialul bulgar.Cu doua saptamani inainte de aderarea la euro, BNB va incepe in avans aprovizionarea bancilor…

- In cursul serii trecute, mai mulți aradeni au primit emailuri care pareau a fi trimise chiar de Raiffeisen Bank. Totul este doar o tentativa de fraudare a conturilor și cine a urmat instrucțiunile risca sa ramana cu conturile goale. Emailurile erau bine redactate și cu insemnele bancii. Textul era urmatorul:…

- Reprezentantul permanent al Suediei in UE, Lars Danielsson, a carui țara a preluat președinția rotativa a Uniunii de la 1 ianuarie, a declarat ca nu va iniția un vot privind admiterea Bulgariei și Romaniei la Schengen in Consiliul UE. Danielsson a explicat ca nu se va intampla pana cand țarile care…

- Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, a declarat, joi, intr-o intervenție in emisiunea „Decisiv” de la Antena 3, ca toate companiile de stat romanești ar trebui sa-și inchida conturile la bancile austriece din Romania și sa le mute la alte banci, dupa ce Austria a blocat, joi, prin veto admiterea Romaniei…

- Kanye, care acum se prezinta sub numele de Ye, și fostul soț al lui Kim Kardashian, spune ca Adidas l-a dat in judecata pentru a-și recupera banii din taxe de publicitate și ca are toate conturile bancare blocate, conform Business Insider. Kanye West a vorbit despre procesul intentat celebrulu ...