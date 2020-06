Fostul ministru al sanatații, Nicolae Banicioiu, reitereaza pledoaria pentru pacienții non-COVID care continua sa sufere din cauza lipsei de tratamentele de care au nevoie in spitale. Banicioiu susține ca pacienții non-Covid au mari probleme in aceasta perioada pentru ca nu se pot trata in spitalele in care mergeau de obicei. Banicioiu arata ca Executivul a […] The post Banicioiu: Pacienții non-Covid sufera in lipsa tratamentelor. Guvernul da vina pe medici appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .