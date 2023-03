Scopul proiectului de lege este sa ajute femeile sa-și caștige independența și „sa nu revina in mediul de abuz din motive financiare”, spune Oana Cambera , deputata REPER și inițiatoarea proiectului. 2.250 de lei lunar ar putea primi angajatorii lor, timp de un an. Proiectul de lege care sprijina integrarea victimelor violenței in familie pe piața muncii a trecut de Senat cu 104 de voturi „pentru”. Proiectul va fi trimis in Camera Deputaților, for decizional. Aproape 40.000 de femei și 9.000 de copii au fost victimele agresiunilor și violenței de gen in 2022, la nivel național, conform cifrelor…