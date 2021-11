Bani pentru 8 școli din Teleorman cu toalete în curte, pentru remedierea situației Social Bani pentru 8 școli din Teleorman cu toalete in curte, pentru remedierea situației noiembrie 10, 2021 10:38 Un proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a ședinței de guvern de miercuri vizeaza alocarea de fonduri din bugetul Ministerului Educației pentru imbunatațirea condițiilor din unitațile de invațamant unde nu exista apa curenta și canalizare și care funcționeaza cu toalete in curte. Potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Școlar Județean, in Teleorman 8 unitați de invațamant nu dispun de grupuri sanitare conforme, iar suma totala luata in calcul pentru amenajarea… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol si foto: ziarulteleormanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La nivel național, 22.853 de liceeni beneficiaza de bursa „Bani de liceu” in anul școlar 2021 – 2022. In județul Hunedoara, potrivit statisticii Ministerului Educației, 271 de elevi vor beneficia de ”Bani de liceu”. Cei mai mulți elevi care vor beneficia de acest stimulent sunt din Suceava,…

- Cele aproximativ 3000 de foste școli și gradinițe din Romania, astazi cladiri și terenuri care stau in paragina de ani buni, vor putea fi revitalizate și puse in valoare de catre autoritațile locale. Demersul este posibil dupa ce Parlamentul Romaniei a adoptat in aceasta saptamana un proiect de lege…

- Premierul Florin Cițu a anunțat, miercuri, la finalul ședintei de Guvern ca executivul a alocat peste 1 miliard de lei din Fondul de rezerva pentru proiectele locale, insa banii au fost direcționați cu precadere inspre primarii PNL care l-au votat la Congres, dar și spre UDMR.Cei mai mulți bani s-au…

- Peste 60 de orase si aproape 300 de comune, incidenta COVID peste 6 la mie Incidenta cazurilor de COVID, cumulata la 14 zile, este mai mare sau egala cu 6 la mia de locuitori în 62 de orase si 294 de comune, a informat, marti, Grupul de Comunicare Strategica. Dintre cele 62 de orase…

- Social Rata de infectare cu SARS-CoV-2 a depașit 6 la mie in Alexandria / Restricții și pentru cei care au certificat digital obținut in urma testarii octombrie 1, 2021 11:26 Tot mai multe localitați din județul Teleorman intra in scenariile roșu, roșu inchis sau mov; conform situației centralizate…

- In presa a aparut, miercuri, informația ca ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a instalat-o vineri pe educatoarea Karina Bode, soția colegului sau de Guvern, Lucian Bode, la Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație din subordinea Ministerului Educației, „pe un post dedicat”. Informația…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a instalat-o, vineri, pe educatoarea Karina Bode, soția colegului sau de Guvern, ministrul de Interne, Lucian Bode, la Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație, din subordinea Ministerului Educației. Educatoarea Karina Bode a fost detașata astfel de…

- Guvernul urmeaza sa adopte joi un act normativ prin care fiecare absolvent de liceu care a luat media 10 la Bacalaureat 2021 va primi 3000 lei, iar elevii care au luat media 10 la Evaluare Nationala vor primi cate 1000 lei. „Sumele necesare acordarii stimulentelor financiare se aloca din bugetul aprobat…