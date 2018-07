Bani mai mulţi pentru cei care au grijă de persoanele cu dizabilităţi Potrivit modificarilor adoptati marti prin OUG la Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, asistentul care are in ingrijire un adult cu handicap accentuat va primi, pe langa salariu, o alocatie de 600 de lei pe luna, in timp ce asistenul care ingrijeste un adult cu handicap grav va primi 750 de lei pe luna. De asemenea, centrele rezidentiale pentru persoanele cu dizabilitati, care au acum aspect de cazarma militara si care gazduiesc sute de beneficiari, vor trebuie transformate in locuinte protejate, centre pentru viata independenta, centre… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, centrele "mamut" pentru persoanele cu dizabilitati nu vor mai putea gazdui mai mult de 50 de beneficiari si vor fi transformate in noi tipuri de centre. Prin proiectul de OUG cresc si amenzile pentru nerespectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati, de la 6.000 – 12.000 de lei la 10.000…

- Autoritatile locale si judetene au termen ca pana la finalul anului sa transforme 'centrele mamut' in care sunt gazduite persoane cu dizabilitati in centre de reabilitare, pentru viata independenta, de ingrijire si asistenta, potrivit actului normativ adoptat in sedinta de Guvern de marti, a…

- Centrele pentru persoane cu dizabilitați vor fi inlocuite cu locuințe protejate, iar cel care ingrijește un adult cu handicap grav va primi 750 de lei pe luna, potrivit unui set de masuri pe care Executivul le ia, marți, in ședința de Guvern. Anunțul a fost facut de premierul Viorica Dancila. „Continuam…

- Premierul Viorica Dancila a vorbit, la inceputul ședinței de Guvern, despre centrele pentru persoane cu dizabilitati, pentru care a fost data o ordonanta de Guvern. „€Renunțam la centrele de tip cazarma militara in care erau gazduite persoane cu dizabilitați. Le vom inlocui cu centre de asistența. Autoritațile…

- "O schimbare adusa de OUG este introducerea unei alocatii lunare pentru asistenul personal profesionist, care are in ingrijire un adult cu handicap, astfel incat acesta sa poata asigura conditii de locuit, hrana si imbracaminte. Astfel, asistentul care ingrijeste un adult cu handicap accentuat, va…

- Documente atasate: Declaratia 112 Formularul 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, contine si anexele nr. 1.1 „Anexa angajator” si nr. 1.2 „Anexa asigurat”. Formularul 112 „este o declaratie…

- Reteaua Europeana pentru Viata Independenta (ENIL) a declarat, in 2014, 5 mai Ziua Europeana pentru Viata Independenta. Este o zi plina de semnificatie, nu doar pentru persoanele cu dizabilitati, ci pentru intreaga societate, in contextul constientizarii importantei de a crea o societate incluziva.…

- Relu Cocos a precizat ca protestul de la Ministerul Muncii este organizat fara sprijinul organizatiei profesionale. "De fapt, ce ne-a suparat pe noi foarte mult si protestam in fata Ministerului Muncii - pentru ca in presa doamna ministru Lia Olguta Vasilescu a facut mai multe afirmatii si…