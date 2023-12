Stiri pe aceeasi tema

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest are disponibile 131,18 milioane de euro pentru investiții in revitalizare și regenerare urbana in Regiunea Vest.Se vor finanța proiecte pentru redarea spațiilor publice cetațenilor. Din acești bani se susține amenajarea de piețe și piațete publice, zone pietonale,…

- Ministrul Adrian Ioan Vestea a participat, astazi, la Timisoara, la evenimentul "25 de ani de Dezvoltare Regionala in Romania", organizat de Agentia de Dezvoltare Regionala Vest, in parteneriat cu Asociatia Agentiilor pentru Dezvoltare Regionala din Romania.Cu aceasta ocazie, ministrul dezvoltarii a…

- Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Arad a fost extinsa si dotata cu ajutorul fondurilor europene, anunta Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest). Investitia se ridica la peste 10 milioane de euro. ”Printr-un proiect finantat prin Regio-POR 2014-2020, a fost construit…

- Din aceasta luna, microintreprinderile din Regiunea Vest pot depune proiecte pentru cele doua finanțari lansate in 31 august, destinate domeniului producției și celor cu activitați in domeniul serviciilor, termenul limita de depunere fiind data de 1 decembrie 2023. Valoarea totala a finanțarii lansate…

- Ghidurile finale pentru Crearea/ modernizarea infrastructurii de acces agricol și a celei rutiere de baza din spațiul rural și pentru sprijinul acordat pentru instalarea tinerilor fermieri au fost publicate. Fondurile acordate sunt 100% nerambursabile. Valoarea maxima acordata in cazul unui proiect…

- Mediul de afaceri din Regiunea Vest dispune de noi posibilitați de finanțare prin Programul Regional Vest 2021 – 2027, gestionat de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, in calitate de autoritate de management, acestea vizand microintreprinderile din regiune cu activitate in domeniul producției…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest organizeaza un webinar care va ajuta oamenii de afaceri sa iși dezvolte afacerea cu bani europeni, prin Programul Regional Vest. De la 1 noiembrie se depun cererile de finanțare pentru microintreprinderi. Noi oportunitați de finanțare pentru mediul de afaceri…

- La Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a fost semnat ieri contractul de finanțare pentru proiectul „SAFE”, care dorește sa asigure un climat mai sigur in zona de frontiera romano-sarba, administrația județeana fiind reprezentata de vicepreședintele Consiliului Județean Timiș,…