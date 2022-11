Stiri pe aceeasi tema

- Costel Lazar (60 de ani), președintele de la Petrolul, a rabufnit seara trecuta, dupa victoria cu UTA, 2-1. Lazar spune ca situația financiara a clubului este atat de delicata incat face imprumuturi in nume personal și reclama lipsa de implicare a autoritaților locale. Sportiv, Petrolul respira. Ploieștenii…

- Singurul deputat pe care liberalii il au la Botoșani a fost ultimul politician caruia i s-a dat cuvantul la lansarea Topului Județean al Firmelor pe 2021 organizat de Camera de Comerț Industrie și Agricultura (CCIA).

- Sistemul prin care ar fi trebuit sa primim 50 de bani inapoi pentru returnarea oricarui ambalaj de sticla, plastic sau aluminiu se amana. Acest mecanism de garanție-returnare trebuia sa fie deja funcțional inca din aceasta luna, insa Guvernul a decis sa il mai amane cu un an, pentru ca ar fi nevoie…

- Cu o intarziere considerabila, recenzorii vor fi platiți la Turda grație unei rectificari bugetare aprobate de aleșii locali la ședința de joi, 29 septembrie. Practic statul roman a intarziat cu plata celor care s-au implicat in recensamantul populației din acest an, recenzorii nu și-au primit banii…

- Polițiștii mutați intr-o alta localitate decat cea de domiciliu in interes de serviciu vor avea dreptul, potrivit unui proiect de lege adoptat la Senat chiar azi, la bani pentru chirie și in cazul in care inchiriaza o locuința in localitatea in care-și desfașoara activitatea sau la o distanța de cel…

- Comisia Centrala a Arbitrilor (CCA) a anuntat brigada care va oficia partida dintre Universitatea Craiova si CS Mioveni. Disputa va avea loc duminica, de la ora 16.00, pe stadionul „Municipal“ din Severin si va conta pentru etapa 5 din Superliga. CCA l-a desemnat pe Lucian Rusandu (Sf. Gheorghe) sa…

- AUR se pregatește sa prezinte in luna septembrie un Guvern alternativ. La nivelul Alianței pentru Unirea Romanilor s-au constituit anul trecut noua comisii de specialitate, cu subcomisii, care funcționeaza foarte bine, pe noua domenii. Practic, ele monitorizeaza realitatea romaneasca și identificarea…

- Claudiu Nasui, fostul ministru al Economiei, susține ca in prezent, la Ministerul Finanțelor se lucreaza la un nou plan de naționalizare a pilonului 2 de pensii. Claudiu Nasui face acuzațiile prin intermediul unui mesaj publicat pe Facebook. „Totul e inca pe șest, dar intenția e clara. Vor sa va ia…