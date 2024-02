Bani albi pentru zile negre: Cum putem salva sistemul de pensii? Sistemul public de pensii din Romania are o problema structurala, fiind amenințat de tendințele demografice și economice. Romania se va confrunta cu o expansiune rapida a populației care beneficiaza de pensie, deoarece cea mai mare cohorta a populației sale va ajunge la varsta de pensionare incepand cu 2031, arata studiul „Bani albi pentru zile negre: Cum putem salva sistemul de pensii?”. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

