Bangladesh: Două milioane de persoane sunt ziolate în urma unor inundații devastatoare Cel putin 10 persoane au murit si circa doua milioane sunt izolate in urma unor inundatii nemaiintalnite de aproape doua decenii in nord-estul Bangladesh-ului, au anuntat sambata autoritatile, potrivit AFP. Inundatiile din nord-estul Indiei au provocat ruperea unui dig important de pe raul Barak, impartit de cele doua tari, care a dus la inundarea a cel putin 100 de sate, a declarat Mosharraf Hossain, administratorul-sef al regiunii. „Pana in prezent, circa doua milioane de oameni au ramas izolati in urma inundatiilor”, a continuat el, adaugand ca cel putin zece persoane au murit de la inceputul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

