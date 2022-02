Stiri pe aceeasi tema

- Salariile nete, impozitele și contribuțiile aferente rezultate ca urmare a efectului indus de dezvoltarea proiectului comercial, de birouri și rezidențial de pe platforma Baneasa reprezinta 1,46 miliarde de euro (1,79 miliarde de dolari). Compania Baneasa Developments administreaza mall-ul Baneasa Shopping…

- Marcel Ciolacu, liderul PSD, a transmis faptul ca social-democrații se concentreaza pe atragerea investițiilor in Romania și pe crearea de locuri de munca bine platite și sigure pentru oameni.

- Inspectia Muncii a efectuat, in perioada 3 - 27 ianuarie 2022, un numar de 5.079 de controale in domeniul relatiilor de munca, pentru depistarea muncii nedeclarate, in urma carora a aplicat amenzi de aproape 5,4 milioane de lei, conform unei postari pe pagina de Facebook a institutiei, conform Agerpres.…

- *** SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ZALAU ORGANIZEAZA CONCURS PENTRU OCUPAREA URMATOARELOR POSTURI 1. In zilele de 24-28 februarie 2022: – 3 posturi de asistent medical generalist, cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata in cadrul UPU-SMURD, – 1 post de asistent medical generalist, cu norma intreaga,…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 3,8 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 1,73%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzactiilor cu actiuni a inregistrat o scadere cu 16,26%, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, capitalizarea bursiera a…

- Ministrul a precizat ca Guvernul a alocat fonturile necesare pentru a face plata pensiilor, salariilor si alocațiilor la timp si integral. Solutii, spune Gabriela Firea, s-au gasit si pentru compensarea facturilor la energie si gaze pentru ca romanii sa se poata pregati pentru sarbatorile de iarna.„Ne…

- "Pe ipoteza in care Guvernul ne asigura intreaga suma, bucurestenii vor plati 164 de lei pe gigacalorie. In ipoteza in care Guvernul nu ar putea sa asigure niciun leu, PMB va fi intr-o uriasa dificultate. (...) Eu v-am spus cat este pretul total. (...) In ipoteza in care nu ai un ajutor din partea statului,…

- Un studiu publicat marti de Institutul pentru Economia Concurentei (DICE) si Universitatea Heinrich Heine din Dusseldorf arata ca legalizarea canabisului ar putea aduce Germaniei venituri suplimentare de circa 4,7 miliarde de euro anual si ar putea crea 27.000 de locuri de munca, transmite Reuters.