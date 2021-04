Stiri pe aceeasi tema

- Un cumparator anonim a oferit aproximativ 64.000 de euro in schimbul banderolei de capitan al echipei Portugaliei apartinand lui Cristiano Ronaldo, aruncata sambata trecuta de acesta pe gazonul stadionului din Belgrad la meciul cu Serbia, din preliminariile CM 2022 din Qatar si scoasa la licitatie pentru…

- Gestul furios al capitanului Cristian Ronaldo, marcator ieri in Luxemburg - Portugalia 1-3, ii va servi lui Gavril, un copilaș sarb de 6 luni, sa se trateze de o maladie grava. Banderola aruncata la Belgrad va fi vanduta la licitație. Cristiano Ronaldo (36 de ani) a influențat victoria Portugaliei in…

- Cristiano Ronaldo ramane capitanul nationalei de fotbal a Portugaliei, desi intr-un moment de furie a aruncat banderola la finalul meciului cu Serbia (2-2) din preliminariile Cupei Mondiale 2022, a declarat luni selectionerul Fernando Santos intr-o conferinta de presa, scrie L'Equipe. …

- Anularea eronata a golului lui Cristiano Ronaldo in meciul de sambata Serbia - Portugalia (2-2) ar fi putut fi evitata daca federatiile de fotbal din cele doua tari s-ar fi inteles inaintea partidei sa foloseasca tehnologia pentru linia portii, a afirmat luni UEFA, citata de Reuters. La ultima…

- Cristiano Ronaldo (36 de ani) ar putea fi pedepsit pentru ca a protestat vehement din cauza unui gol nevalidat greșit la Serbia (2-2) și a plecat de pe teren, dupa ce și-a aruncat banderola de capitan Dupa ce a risipit doua puncte la Belgrad, pe mana arbitrilor olandezi, care au greșit flagrant cand…

- Serbia și Portugalia au remizat la Belgrad, 2-2, in preliminariile pentru Cupa Mondiala, dar arbitrul Danny Makkelie a anulat un gol valabil inscris de Cristiano Ronaldo (36 de ani) in minutul 90+3. In minutul 90+3, la scorul de 2-2, Cristiano Ronaldo a trimis mingea pe sub Dmitrovic, portarul gazdelor,…

- Serbia și Portugalia au remizat la Belgrad, 2-2, in preliminariile pentru Cupa Mondiala, dar rezultatul ar fi trebuit sa fie diferit. Cristiano Ronaldo (36 de ani) a inscris un gol valabil in prelungiri, dar reușita nu a fost validata. Derby-ul grupei A de calificare la Mondial, intre Serbia și Portugalia,…

