- Un reporter îi ia un interviu unui tip de pe strada. - Dumneavoastra ați munci gratis pentru un ministru? - Sigur ca da! - Dar pentru un senator? - Fara îndoiala! - Și pentru un deputat? - Cu cea mai mare placere! - Și pentru un primar?…

- Premierul Florin Citu afirma ca va relua saptamana viitoare discutiile cu responsabilii din domeniu pe tema cresterii preturilor la energie si gaze in vederea identificarii rapide a celor mai bune solutii pentru "a trece cu bine peste iarna care urmeaza". "Am discutat astazi cu ministrul Energiei si…

- O provocare imediata pentru noua guvernare va fi creșterea prețurilor la gaze de la furnizorii externi, respectiv creșterea prețurilor pe piața interna pentru consumatorii din Republica Moldova. „Majorarea poate dubla prețurile, fiind influențata de urmatorii factori: cererea crescuta de gaze din partea…

- FOTO ȘTIREA TA| Visul oricarui om: sa respire aerul istoriei din Cetatea Alba Carolina alaturi de mirosul unei mașini de gunoi FOTO ȘTIREA TA| Visul oricarui om: sa respire aerul istoriei din Cetatea Alba Carolina alaturi de mirosul unei mașini de gunoi Un antreprenor local din Alba Iulia a semnalat…

- Romania risca sa intre intr-o criza sociala ale carei proporții și efecte vor afecta grav sute de mii de familii vulnerabile in aceasta iarna. Totul pornește de la creșterea facturilor la energie, generata de liberalizarea prețurilor, lucru care a afectat negativ deja nivelul de trai al celor cu…

- ANUNȚ PENTRU ORICINE ESTE INTERESAT!Un prieten de-al meu are cumpărat un bilet la finala Campionatului European de fotbal, pe Wembley.Cand l-a cumpărat, nu a realizat că data coincide cu cea cu a nunții sale.Așa că, dacă cineva este liber pe data de 11.07.2021 și dorește…

- FOTO| Peisaj de iarna pe autostrada A3 Turda-Gilau: Șoseaua, acoperita in intregime de gheața Peisaj de iarna pe autostrada A3 Turda-Gilau: Șoseaua acoperita in intregime de gheața Imagini inedite au fost surprinse pe autostrada A3 Turda-Gilau. Drumul a fost acoperit de gheața dupa o ploaie cu grindina…

- Solstițiul de vara 2021 va avea loc pe data de 21 iunie și va marca inceputul verii astronomice. Ziua solstițiului este ziua cea mai lunga din an, ziua in care ne vom bucura cel mai mult timp de lumina Soarelui. Solstițiul de vara 2021 incepe la ora 6:30 in dimineața zilei de 21 iunie. Va fi ziua…