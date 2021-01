Bancul zilei: Carantina de noapte la Moscova

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de parinți a luat act cu îngrijorare de buletinul METEO care anunța ninsori la acest sfârșit de saptamâna. Parinții spera ca stratul de zapada sa nu depașeasca 10 cm fiindca ”aștia vor închide și școala online”.

- Duminica seara in jurul orei 19.30, jandarmii din cadrul Detasamentului 1 Mobil au depistat in Gara Bistrita Nord un barbat care ar fi trebuit sa se afle in carantina la domiciliu. Acesta este din Bucuresti si are 33 de ani. Avand in vedere faptul ca nu are domiciliul in municipiul Bistrita, acesta…

- Pe masura ce al doilea val de infectii a continuat sa afecteze Rusia, Kremlin a decis sa evite declanșarea celei de-a doua perioade de carantina de anul acesta in ideea de a-si salva economia, transmite Agenția France-Presse, informeaza Mediafax.ro. Vezi și: Ultimul portret de Craciun al cuplului…

- Nelu Tataru vine cu un anunț important pentru milioane de romani. Ce declarații a facut acesta in cursul zilei de azi? Oficialul a dezvaluit ce urmeaza sa faca Ministerul Sanatații. Nelu Tataru, anunț despre vaccin. Ce noutați le aduce romanilor? Nelu Tataru a declarat in cursul zilei de azi ca Ministerul…

- Ziarul Unirea DOCUMENT| Municipiul Sebeș va intra in carantina, incepand din aceasta noapte. Hotararea CLSU Sebeș Avand in vedere situația epidemiologica din Municipiul Sebeș generata de coronavirusul SARS Cov -2, unde rata de infectare este de 8,5 la 1.000 de locuitori, riscul epidemiologie fiind de…

- Grecia, deja in izolare pentru combaterea pandemiei de COVID-19, a decretat miercuri o interdictie de circulatie pe timp de noapte incepand de vineri, dupa o crestere importanta a numarului infectarilor zilnice care a adus "o presiune" asupra sistemului de sanatate, relateaza AFP si Xinhua. In conditiile…

- Avand in vedere ca luni, la miezul nopții, au intrat in vigoare noile restricții, printre care și cea care interzice deplasarile pe timp de noapte, polițiștii au organizat o acțiune preventiv-informativa la Cluj-Napoca.

- Restricțiile de circulație pe timpul nopții vor fi aplicate în toata țara, iar pentru deplasarile permise va fi nevoie de o declarație pe proprie raspundere. Precizarile au fost facute de premierul Ludovic Orban care a adaugat ca se discuta în acest moment despre intervalul orar în…