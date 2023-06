BANCHERUL LUI IOHANNIS, PRINS LA BUDAPESTA CU 500 MILIOANE EURO!

Stiri pe aceeasi tema

- Un șofer roman de TIR care abia intrase in țara lavolanul camionului sau a fost prins ca transporta o cantitate impresionanta de țigari de contrabanda, valoarea acestora fiind de 2,2 milioane de euro, scrie site-ul Poliției de Frontiera.Șoferul a fost controlat de politistii de frontiera din cadrul…

- Ungaria nu a aprobat alocarea unei noi tranșe de asistența militara pentru Ucraina, in valoare de 500 de milioane de euro, din Fondul European pentru Pace (EPF), a declarat marți un purtator de cuvant al guvernului de la Budapesta, potrivit Reuters. Fondul European pentru Pace a fost inființat in 2021,…

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Bechet au descoperit, in urma unui control efectuat asupra unui autocamion, condus de un cetatean bulgar si incarcat cu piese de mobilier și manuși de plastic, cantitatea de 3.360.000 de țigarete (168.000 de pachete), estimata la o valoare de peste 3 milioane…

- Oficial de maine, Regele Charles al III-lea va putea urca pe tronul Marii Britanii. Ceremonia monarhului va fi una pe masura fastului tradițional imperial, și trebuie sa ramana in istorie. Jurnaliștii de la The Sun estimeaza ca incoronarea Majestații Sale, Charles Philip Arthur George (74 de ani) va…

- ”Volumul total al primelor, de 12,6 miliarde de euro in 2022, a fost in crestere cu 14,1% fata de anul anterior. Profitul inainte de impozitare s-a ridicat la 562 milioane de euro, cu 10% peste nivelul din 2021. Profitul dupa impozitare a fost de 466 milioane de euro, in crestere cu 24% in raport cu…

- Petru Chiriac, patronul magazinelor Il Passo din Iași și din țara, a fost calcat de inspectorii de la Antifrauda. Pentru ca nu a declarat marfa adusa din Italia, afaceristul s-a ales cu confiscarea contravalorii bunurilor. Ultimele date financiare arata ca firma ieșeanului a vandut imbracaminte și incalțaminte…

- Un ucrainean de 40 de ani a fost arestat pentru 30 de zile pentru contrabanda, dupa ce a fost prins de polițiști in municipiul Brasov la volanul unui tir incarcat cu aproape 4 milioane de tigarete, potrivit Agerpres.

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a venit cu niște declarații interesante referitoare la situația fermierilor. Mai exact, intr-un interviu acordat la Antena 3, acesta suspine ca nu este de acord cu „placa ca Bruxelles e de vina” ca Romania nu a primit sumele europene pe care le-ar merita pentru…