Banca Transilvania a preluat Idea Bank de la proprietarii polonezi Potrivit unui rapor publicat la BVB, Consiliul de Administratie al Bancii Transilvania a aprobat achizitia Idea Bank de la polonezii de la Getin Holding Group contra 43 de milioane de euro. Tranzacție include si actiunile pe care Idea Bank le detine in Idea Leasing IFN SA si Idea Broker de Asigurare SRL. Cele doua parți vor actiona ca entitati separate pana la finalizarea tranzacției, urmand ca doar dupa aceasta data sa aiba loc procesul de integrare in cadrul Grupului Financiar BT. Procesul de integrare va avea loc numai dupa indeplinirea tuturor procedurilor legale, precum si dupa solicitarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat ca din data de 31 mai intra la tranzactionare pe Piata Reglementata a bursei obligatiuni senior non-preferentiale emise de BCR, in valoare de un miliard de lei, sub simbolul bursier BCR28. Potrivit unui comunicat al BVB, obligatiunile au o maturitate de 7 ani…

- Alternus Energy, companie care deține mai multe proiecte de energie solara in Romania, a semnat o noua achiziție pe piața locala, preluand de la Risen Energy, cu 22 milioane euro, parcul solar LJG Green Source Energy Beta SRL, de 20 MW, cel mai mare parc operațional pe care l-a cumparat pana acum La…

- Rusia a produs primul lot de vaccin anti-COVID19 din lume pentru animale, a anuntat vineri Autoritatea Federala Sanitar-Veterinara din Rusia, potrivit Reuters. Lotul consta in 17.000 de doze, iar primul lot va fi furnizat mai multor regiuni din Rusia, a precizat Rosselkhoznadzor intr-un comunicat. Rusia…

- Compania de consultanța și intermediere imobiliara, Green Alley, anunța vanzarea a 90% din faza a doua a proiectului Estic Park, de 125 de apartamente, dezvoltat de Israel Land Development Company pe malul lacului Dobroești, in sectorul 2 al Capitalei. „Construcția celui de-al doilea bloc a fost finalizata,…

- Dezvoltatorul imobiliar Impact, controlat de omul de afaceri Gheorghe Iaciu, a fost dat in judecata de Asociația Locuitorilor Cartierului Greenfield. Asociația solicita in instanța suspendarea sau anularea aprobarii PUZ-ului unor noi blocuri in Greenfield. Plangerea a fost depusa la Tribunalul București,…

- Grupul Accor a semnat un acord de franciza cu Valdemosa EOOD pentru un ibis Styles in Bulgaria. Hotelul situat in Nisipurile de Aur va fi deschis anul acesta in luna mai. Prin acordul de franciza, hotelul Roomer Golden, deținut de Valdemosa EOOD, va fi rebranduit in ibis Styles in mai 2021. „Acest brand…

- TBI Bank, creditorul phygital cu cea mai rapida creștere din Europa de Sud-Est, cu operațiuni principale in Bulgaria și Romania și operațiuni bancare in Germania, Suedia, Danemarca și Polonia, intra acum pe piața din Lituania. Acest pas face parte din strategia ampla de business a TBI de a-și extinde…

- Globalworth, cel mai mare proprietar de cladiri de birouri din Romania, a avut in 2020 o valoare totala a portofoliului combinat a ramas neschimbata, la 3 miliarde de euro, iar profitul companiei s-a ridicat la 157 milioane de euro. Compania fondata de Ioannis Papalekas (intre timp retras) s-a concentrat…