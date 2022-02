Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele financiare preliminare la 31 decembrie 2021 BT a finanțat companii cu 13,1 miliarde lei și persoane fizice cu 8,3 miliarde lei Cu aproape 240.000 de credite acordate anul trecut, banca a ajuns la peste 1 milion de credite in sold Banca Transilvania are peste 2,7 milioane de clienti unici…

- Grupului Financiar Banca Transilvania a incheiat anul trecut cu un profitul net consolidat de 2,045 miliarde de lei, din care cel al bancii este de 1,782 miliarde de lei, potrivit unui comunicat al bancii, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Veniturile din exploatare au crescut cu 28,1%, la 3,2 miliarde lei. Productia de energie a scazut in anul 2021 cu 1,7%, la 10.377 GWh. Cele doua unitati de la Cernavoda asigura aproape 20% din productia totala de electricitate a tarii.

- “CEC Bank a incheiat 2021 cu un profit net estimat, neauditat, de 355 milioane de lei, acesta fiind al treilea an consecutiv in care banca raporteaza rezultate record pentru ultimii 15 ani, peste tintele din buget. In paralel, banca si-a consolidat procesul de modernizare si transformare, iar rezultatele…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 3,53% pe an, de la 3,29% cat a fost miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). O valoare aproape similara a indicelui ROBOR la 3 luni…

- “Grupul Bosch a obtinut o crestere semnificativa a vanzarilor si rezultatelor sale in 2021. Conform cifrelor preliminare, vanzarile totale au crescut cu 10 procente, atingand 78,8 miliarde de euro. Dupa ajustarea pentru fluctuatiile cursului de schimb valutar, cresterea vanzarilor furnizorului de tehnologie…

- Consiliului de Administratie al BNR va dezbate miercuri 9 februarie majorarea dobanzii-cheie, majorare care va aduce majorarea dobanzilor bancilor comerciale, transmite Mediafax. Majorarea este discutata in contextul creșterii inflației, spre 8% anul trecut. Creșterea dobanzii cheie este politica…

- Raiffeisen Bank, una dintre cele mai importante banci comerciale din Romania, și-a anunțat clienții ca de la 1 februarie 2022 va inchide toate caseriile și va renunța la tranzacțiile cu numerar. Raiffeisen Bank a dezvoltat, in urma cu ceva timp, conceptul “agenții fara casierii”, iar in aproape toate…