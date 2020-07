Stiri pe aceeasi tema

- Veste de ultima ora. Romanii o duc mai bine, cel puțin așa arata statisticile internaționale facute publice. Banca Mondiala a promovat Romania in categoria țarilor cu venituri mari, dupa incorporarea evoluțiilor din 2019 (venit pe locuitor de 12,630 dolari), aspect importantpentru deciziile privind…

- AZI, ultima zi de plata a impozitelor cu bonificatie! Trebuie depusa Declarația Unica 2020. Astazi este ultima zi in care se poate depune depune Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoane fizice, astfel incat persoanele care fac acest lucru sa primeasca…

- In cursul dimineții de astazi, 29 iunie 2020, au mai fost confirmate inca 22 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1634. In intervalul 28.06.2020 (10:00) – 29.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 22 decese (12 barbați și 10 femei), ale unor pacienți infectați…

- In cursul dimineții de astazi, 28 iunie 2020, au mai fost confirmate inca 23 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 1612. In intervalul 27.06.2020 (10:00) – 28.06.2020 (10:00) au fost inregistrate 23 decese (14 barbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați…

- Deficitul bugetar poate depasi 10% din PIB. Potrivit calculelor Consiliului Fiscal, daca deficitul se va situa intre 9,9 si 10,4% din PIB (113 miliarde de lei), datoria pe cap de locuitor va fi de 5.900 de lei. Daca deficitul bugetar va ajunge la 6,7% din PIB (73 miliarde de lei), atunci datoria…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat sambata, 25 aprilie, la ora 13.00, ca pana in prezent in Romania sunt confirmate 10.635 de cazuri de infecții cu noul coronavirus (Covid-19). Utilizand datele oficiale furnizate de Grupul de Comunicare Strategica in ceea ce privește distribuirea cazurilor pe…