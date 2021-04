Stiri pe aceeasi tema

- Doua cladiri emblematice ale Timișoarei, Palatul Bancii de Scont (Casa de turta dulce din Piața Unirii) și Casa cu Flori, de pe strada Alba Iulia, se pot gasi și ele acum, in miniatura, la „Timișoara la cutie”. Copiii pot cunoaște mai bine povestea acestor cladiri prin joaca, iar adulții au ocazia de…

- Turcii de la Bozankaya au demarat in aceste zile testele efectuate in mai multe laboratoare europene pentru noile tramvaie care vor circula in Timișoara. Verificarile vor avea loc in unitați specializate din Germania, Cehia, Spania și Turcia, ultimele teste urmand sa aiba loc in Timișoara. Municipalitatea…

- Odata cu iesirea Timisoarei din carantina, de luni vor fi deschise gradinitele si scolile in scenariul rosu. Aceasta inseamna ca se vor intoarce la clase copiii din clasele I-IV, dar si elevii din anii terminali, respectiv clasele a VIII-a si a XII-a. Scolarii din clasele I-IV se vor intoarce cu totii…

- Reprezentanții tuturor instituțiilor administrative din Timiș și din Timișoara au considerat necesar sa vorbeasca, dupa ce la spitalul modular ridicat pe stadionul CFR au fost realizate zece noi paturi de terapie intensiva. Primul a fost prefectul de Timiș, la scurt timp a venit anunțul vicepreședinteului…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca a cerut ca in zone carantinate, precum Timisoara, sa fie permisa si vaccinarea persoanele din etapa a treia. Despre cum s-a ajuns la carantinarea Timisoarei, Citu afirma ca cei care nu au respetat regulile nu au fost sanctionati. Premierul Florin Cițu a anunțat luni…

- In urma cu puține minute s-a incheiat ședința pe Zoom a Federației Romane de Baschet de stabilire a meciurilor de la turneul final al Cupei Romaniei la masculin. Pentru un loc in semifinale, SCM Timișoara va da piept cu multipla campioana CSM Oradea. Celelalte partide din faza sferturilor de finala…

- Proiectul autostrazii Timișoara – Moravița ar putea aduce șoferilor o surpriza placuta. Dupa ce reprezentanții unui partid, din conducerea Timișoarei și a județului Timiș, s-au certat asupra traseului pe care aceastp autostrada se va lega de capitala Banatului, șeful Consiliului Județean a cerut proiectantului…

- Noile fluxuri de vaccinare promise a fi deschise de catre Comitetul Național de Coordonare a Vaccinarii nu se vor deschide pana pe data de 8 februarie, a anunțat primarul Dominic Fritz. Pana atunci nu avem oricum destule doze, dar edilul șef incearca sa ii dea dreptate lui Valeriu Gheorghița, intr-o…