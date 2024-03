Stiri pe aceeasi tema

- O banca comerciala a suferit o eroare, sambata, care a costat-o peste 40 de milioane de dolari. Oamenii au putut retrage la liber bani de la bancomate! Au plecat cu pungi de bani care nu erau ai lor! Eroarea bancara s-a transformat intr-un adevarat vis pentru mii de oameni din Etiopia! Defecțiunea a…

- Disidentul rus Oleg Orlov, in varsta de 70 de ani, incarcerat recent dupa ce a denuntat invazia Rusiei, anunta ca a refuzat, in detentie, o propunere a armatei de a lupta pe frontul din Ucraina in schimbul eligerarii din inchisoare, relateaza AFP, preluata de News.ro.

- Presedintele rus Vladimir Putin da asigurari miercuri ca prezenta unor militari NATO in Ucraina, o ipoteza lansata de catre presedintele francez Emmanuel Macron, care declara recent ca nu exclude nimic in acest sens, nu va schimba nimic ”pe campul de lupta”, si evoca o ”ranchiuna” a sefului statului…

- In ciuda succesului sau in lupta cu kilogramele in trecut, recenta desparțire de soțul sau, Catalin Dobrescu, pare sa fi pus o povara suplimentara asupra cantareței. Oana Radu a marturisit public ca stresul și problemele personale cu care se confrunta in urma divorțului i-au afectat stilul de viața…

- CSM Constanta are parte de un nou final de saptamana incendiar. Baschetbalistele lupta pentru primul trofeu al sezonului, Cupa Romaniei, iar celelalte echipe - de volei, handbal și baschet - susțin meciuri in ligile naționale, campionatele de juniori sau cadeți. Handbaliștii au incheiat sezonul european…

- Facultatea de Teologie Ortodoxa și Stiintele Educatiei din cadrul Universitații “Valahia” din Targoviște a gazduit ieri o sesiune de informare privind prevenirea și combaterea consumului de droguri. Studentele de la specializarea Pedagogia Invațamantului Primar și Preșcolar au aflat de la comisar șef…

- Steaua a trecut in penultimul act de Dinamo cu 3-1, iar Rapidul a invins-o pe Arcada Galați tot cu 3-1. Finala Cupei Romaniei se va disputa duminica, de la ora 18.00, la Mioveni. Finala Cupei Romaniei la volei masculin va fi transmisa de la ora 18:00 de TVR 3. Cupa Romaniei va ajunge in 2024 la București,…

- O evaluare declasificata a serviciilor de informații americane impartașita cu Congresul la 12 decembrie arata ca forțele ruse au pierdut 315.000 militari de la inceputul invaziei pe scara larga a Ucrainei.