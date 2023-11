Industrial and Commercial Bank of China, cea mai mare banca din lume in functie de active, a declarat joi ca filiala sa de servicii financiare, numita ICBC Financial Services, a suferit un atac de tip ransomware ”care a dus la intreruperea anumitor sisteme”. Imediat dupa descoperirea atacului, ICBC ”a izolat sistemele afectate pentru a limita incidentul”, a spus banca de stat. Ransomware este un tip de atac cibernetic prin care hackerii preiau controlul asupra sistemelor sau informatiilor si le elibereaza numai dupa ce victima a platit o rascumparare. Este un tip de atac care a cunoscut o explozie…