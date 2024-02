Stiri pe aceeasi tema

- La data de 20 ianuarie 2024, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au identificat și reținut doi tineri, de 24 și 35 de ani, din municipiul Sebeș, care sunt banuiți de talharie calificata, respectiv complicitate la talharie calificata. Din cercetari a rezultat ca,…

- Ne pregatim de sfarșitul de saptamana, iar starea de spirit este cea care conteaza cu adevarat, in aceste zile. Ca sa te asiguri ca o sa te simți in largul tau, este recomandat sa te amuzi cu o gluma amuzanta, care te va face sa razi. Noi iți venim in ajutor cu bancul pe care il cautai.

- Un barbat de 58 de ani, din raionul Rezina, a fost condamnat la inchisoare pe un termen de 15 ani, cu executarea pedepsei in penitenciar de tip inchis, pentru tentativa de omor cu deosebita cruzime, comunica Procurtura Generala.

- Un barbat din judetul Neamt, tata a trei copii, a fost salvat in urma unei interventii chirurgicale impresionante efectuate in prag de sarbatori la Spitalul Clinic de Urgenta Prof. Dr. Nicolae Oblu Iasi, el avand o tumora pe creier de 8 centimetri, potrivit Agerpres.Constantin Sofrone, un barbat in…

- Victima lucra la curațarea unei fantani in localitatea Pojorata, județul Suceava, cand a fost prinsa sub un mal de pamant. Pompierii au lucrat opt ore ca sa il scoata pe barbat de sub malul de pamant și piatra.

- Doi polițiști care se aflau in echipajul de serviciu de la Poliția orașului Broșteni au reușit sa salveze un barbat care a pus foc in ambele camere din apartamentul in care locuia.Pe 13 decembrie, in jurul orei 17.20, Poliția orașului Broșteni a fost sesizata prin 112 cu privire la izbucnirea unui ...

- COMUNICAT DE PRESANr. 632 din 15 decembrie 2023 Mentinerea ordinii si linistii publice, prevenirea si combaterea faptelor ilegale, supravegherea si controlul frontierei de stat si acordarea asistentei medicale de urgenta au reprezentat principalele misiuni ale efectivelor Ministerului Afacerilor Interne…

- Potrivit ISU Bistrita-Nasaud, echipajul de prim-ajutor SMURD de la Sectia de Pompieri Nasaud a preluat un barbat in varsta de aproximativ 29 de ani, cu o plaga prin impuscare la nivelul antebratului.Din cate se pare, incidentul s-ar fi putut produce in timpul unei partide de vanatoare.”Victima a fost…