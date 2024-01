Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, la ora 19.21, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au fost sesizați de o femeie de 54 de ani despre faptul ca soțul sau provoaca scandal la un imobil din localitatea Hoteni. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat apelanta și pe soțul acesteia de 55 de ani. In urma verificarilor…

- Marti, 09 ianuarie, in jurul orei 15.00, polițiștii din Vișeu de Sus au intervenit la un accident rutier produs pe strada Frasinului din oraș. La fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat de 39 de ani, in calitate de caruțaș s-ar fi dezechilibrat și ar fi cazut sub atelajul hipo, fiind…

- O zi grea pentru fostul ministru al Sanatații, Hajdu Gabor. A suferit un infarct miocardic. „Omul potrivit la momentul potrivit" s-a pliat numai bine pe situația grava care a avut loc in 8 ianuarie 2024. Șansa fostului ministru al Sanatații – intre iunie 1998 – decembrie 2000 – Hajdu Gabor, a fost prof.…

- Agentul șef de poliție Manta Mihai, din cadrul Postului de Poliție Dumbravița, a intervenit prompt pentru a salva un barbat aflat in pragul sinuciderii prin spanzurare. Potrivit unui comunicat al IPJ Brașov, polițistul se afla in postul de poliție și efectua audieri intr-o cauza ce ii fusese semnalata…

- Marti, 26 decembrie, polițiștii Secției 3 Farcașa au fost sesizați prin plangere de un minor in varsta de 15 ani din Salsig despre faptul ca, la data de 25 decembrie, in jurul orei 23.30, in timp ce se deplasa pe partea carosabila a drumului județean 108A, in localitatea Salsig, ar fi fost agresat fizic…

- In fapt, din cercetari a reieșit ca, in perioada 7 octombrie – 8 noiembrie 2023, un barbat, de 33 de ani, din Sangeorgiu de Padure ar fi patruns, prin efracție, in doua locuințe din localitate, de unde ar fi sustras biciclete, o mașina de tuns iarba, un flex, un set de chei, precum și mai multe aparate…

- Intervenție chirurgicala de urgența in noaptea de duminica spre luni la Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad pentru salvarea unui barbat in varsta de 81... The post Barbat de 81 de ani, salvat de medici dupa ce a ajuns la Spitalul Județean Arad cu anevrism de aorta abdominala appeared first on Special…

