Stiri pe aceeasi tema

- Este vineri, deci este momentul perfect sa ne bucuram ca vine weekendul. Vara este pe final și la fel și aceasta saptamana. Cum finalul verii se apropie cu pași repezi este bine sa profitam de timpul ramas și sa ne simțim bine cu o doza de ras. Noi suntem aici sa iți inveselim ziua inca de dimineața.…

- Daca vrei sa razi cu gura pana la urechi, atunci trebuie neaparat sa citești urmatoarele bancuri. Ți-am pregatit cele mai tari glume ale zilei și suntem siguri ca te vom face sa zambești. Iata glumele pe care le-am ales pentru astazi.

- Vrei sa iți incepi bine ziua, dar nu știi cum? Noi venim cu soluția și iți prezentam cateva bancuri amuzante care te vor face sa razi pe cinste. Iata care sunt cele mai tari glume din toate timpurile. Vei uita complet de griji și probleme.

- Nu ai avut o zi frumoasa, iar acum iți dorești sa te bucuri de cateva momente amuzante? Ei bine, noi venim cu soluția și iți prezentam mai multe bancuri care te vor face sa razi pe cinste. Iata cele mai tari glume din toate timpurile.

- Cele mai importante momente sunt cele in care radem și ne simțim bine. Nu ai avut o zi ușoara, iar acum tot ce iți dorești este sa te bucuri de cateva clipe de liniște? Noi venim in ajutorul tau și iți prezentam cele mai tari bancuri care te vor face sa razi pe cinste.

- Finala „Survivor Romania” 2022 are loc in seara aceasta, la Pro TV. Finaliști sunt Alex Delea, Ionuț Popa și Elena Chiriac. Visul lor a fost sa ajunga pana la final! Aseara au trait pentru prima data emoția unui Consiliu live, in care cei de acasa au vibrat cu ei, minut de minut. Au ințeles ca ziua…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, spune ca nu sunt premise ca in Romania sa fie o criza alimentara și susține ca este in contact cu fermierii și procesatorii pentru a se asigura ca necesarul de consum intern este asigurat.

- Hermannstadt și CSA Steaua au remizat in ultima etapa a play-off-ului din Liga 2, scor 0-0. Dupa acest rezultat, sibienii au promovat in Liga 1, iar roș-albaștrii au terminat pe locul 4. Daniel Oprița, antrenorul bucureștenilor, cere in continuare o reacție oficiala din partea FRF in privința dreptului…