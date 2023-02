Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur semnificativ cu magnitudinea de 5,2 pe Richter s-a produs, astazi, la ora locala 16:58, in Oltenia, judetul Gorj, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 15 kilometri si a fost localizat la 102 km…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 s-a produs astazi, 13 februarie, in Romania. Seismul s-a resimtit in Oltenia, in Targu-Jiu, dar si in Craiova. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta ca in aceasta dupa-amiaza s-a produs in Gorj un seism de 5.2 grade pe…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, doua atenționari de vreme rea pentru urmatoarele zile, in mare parte din țara. COD GALBEN Interval de valabilitate: 26 ianuarie, ora 18 – 27 ianuarie, ora 10 Fenomene vizate: cantitați insemnate de precipitații, polei, viscol in Carpații Meridionali…

- Pana in a doua jumatate a lunii februarie, traficul pe DN 57, in zona Berzasca, din Clisura Dunarii, la limita dintre județele Caraș-Severin și Mehedinți, ramane inchis, a anunțat Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara. „Decizia a fost luata de o comisie de experți tehnici, formata…

- Traficul rutier a fost oprit, marti seara, pe DN 57, in apropierea localitatii Berzeasca, la limita dintre judetele Caras-Severin si Mehedinti, din cauza caderilor de pietre de pe versanti, a anuntat Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Timisoara, pe pagina sa de Facebook.

- Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul a avut loc sambata la ora 17.24 in județul Mehedinți.Acesta a avut magnitudinea 2 și s-a produs la adancimea de 7 kilometri.Cutremurul a avut loc in apropierea oraselor Craiova (118 km), Timișoara (139 km), Sibiu…