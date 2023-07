Banalele medicamente paracetamol și ibuorofen, înlocuite de analgezice din hârtie Industria farmaceutica se confrunta cu o provocare majora in ceea ce privește sustenabilitatea, deoarece cantitatea mare de medicamente eliberate fara prescripție medicala, cum ar fi paracetamolul și ibuprofenul, necesita precursori chimici derivați din petrol. Cu toate acestea, cercetatorii de la Universitatea din Bath și Institutul pentru Sustenabilitate din Anglia au gasit o soluție inovatoare. Ei au sintetizat analgezice facute din hartie, folosind un compus bio-regenerabil numit β-pinen, care este un produs secundar al industriei hartiei. Prin transformarea acestui compus in precursori farmaceutici,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

