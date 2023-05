Stiri pe aceeasi tema

- In urma violențelor și tensiunilor inregistrate luni in marile orașe din Franța, un polițist a suferit arsuri și aproximativ alți 108 polițiști au fost raniți, dintre care circa 20 la Paris, a declarat Gerald Darmanin, transmite HuffPost. Ministrul francez de Interne a mai precizat ca 291 de persoane…

- Trei suplimente alimentare cu așa-zise proprietați ”detox” au fost restrase, deoarece persoanele care le-au folosit au raportat un șir de ”efecte nedorite grave”, transmite Top sante. Agenția naționala pentru securitatea medicamentului și produselor de sanatate (ANSM) din Franța a anunțat ca a suspendat…

- Raspunsul la aceasta intrebare il da Inalta Autoritate pentru Sanatate din Franța care a avizat favorabil, in noiembrie 2021, folosirea botoxului contra migrenelor, transmite Top sante. Și autoritatea sublineaza ca botoxul ”constituie o opțiune medicamentoasa in tratamentul profilactic al migrenei cronice…

- Guvernul francez interzice folosirea ”aplicațiilor recreative” TikTok si Netflix pe telefoanele de serviciu ale funcționarilor. Guvernul francez a interzis vineri instalarea si utilizarea unor aplicatii ”recreative” precum reteaua de socializare chineza TikTok sau platforma americana de streaming Netflix…

- Dupa anulari anuntate marti de site-urile fanilor din Marea Britanie, site-ul gigantului american Ticketmaster indica miercuri ca toate concertele sale din Statele Unite, in Irlanda si in Franta sunt anulate.Nici cantaretul in varsta de 29 de ani, nici agentii sai nu au dat o explicatie.Justin Bieber…

- Animalul de companie poate fi tratat cu medicamentele folosite in mod curent de oameni? Raspunsul il ofera Sciences et Avenir. In general, medicamenele destinate oamenilor nu sunt adaptate greutații animalelor de companie. Astfel, medicamentele pot deveni foarte ușor periculoase din cauza supradozarii.…

- Atunci cand vine vorba de peștele la conserva, consumatorii ar trebui sa se gandeasca de doua ori la ce cutie sa deschida. La ce detaliu de pe eticheta trebuie sa fii mai atent. Ce conțin de fapt conservele de pește vandute in supermarketuri Conservele de pește reprezinta o opțiune rapida de pranz sau…

- Mulți oameni ies la pensie cu speranța sa incaseze o perioada cat mai lunga rasplata muncii de o viața, insa, planurile nu sunt mereu chiar așa cum le gandești. Datele analizate de Bloomberg arata ca șansele de a reuși acest lucru variaza dramatic de la țara la țara. In 2019 (acestea sunt cele mai…