Băile Felix: Festivalul de muzică ușoară Enjoy Music a fost câștigat de eleva Bianca Dan Marele Trofeu al Festivalului International de Muzica Usoara “Enjoy Music” Baile Felix (3 – 5 septembrie) a fost castigat de eleva Madalina Bianca Dan, din Galati. Trofeul Junior a fost acordat Sofiei Carla Coita, din Oradea, iar Trofeul Teenaager a ajuns la Briana Andreea Magdas, tot din Oradea. Trofeele, premiile in bani si cadourile au fost inmanate duminica in Gala de premiere a festivalului, organizata in centrul statiunii Baile Felix, in piateta de langa Strandul Apollo. Spre deosebire de alte manifestari similare, premiile au fost acordate in ordinea importantei lor, de la Marele trofeu,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

