Baietul mort dupa anestezie in cabinetul stomatologic din Pitesti, condus azi pe ultimul drum

- Petru, baiețelul mort in urma unei anestezii in cabinetul stomatologic din Pitești, va fi inmormantat duminica. Ceremonia religioasa și funeraliile vor avea loc in parohia Mihaești, dupa ora12,00. Este vorba despre biserica centrala din Mihaești, cunoscuta și ca biserica de langa Balastiera. Tatal…

- Copilul in varsta de 4 ani și 6 luni din Pitești care a intrat in coma dupa o anestezie generala facuta la un cabinet stomatologic a murit la Spitalul ”Grigore Alexandrescu”. Copilul a decedat miercuri seara dupa ce a facut un al treilea stop cardiorespirator și nu a mai putut fi salvat. Decesul a fost…

- Copilul care a intrat in coma dupa o anestezie la cabinetul stomatologic este in moarte cerebrala. Un copil de 4 ani a fost transportat de urgența, luni seara, la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, dupa ce a fost supus mai multor anestezii la o clinica stomatologica din Pitești. Potrivit medicului…

- Politistii argeseni efectueaza cercetari in cazul unui copil de 4 ani, transportat in coma la Bucuresti dupa ce i-a fost facuta o anestezie la un cabinet stomatologic. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, anchetatorii s-au autosesizat dupa ce pacientul a ajuns la…

- Ilie Barbulescu, fostul mare jucator de la Steaua și FC Argeș, a fost condus astazi pe ultimul drum, insoțit de peste 200 de persoane. Acesta a incetat din viața sambata trecuta, la varsta de 62 de ani. Slujba religioasa a avut loc la biserica „Sfantul Andrei” din Pitești, cortegiul funerar indreptandu-se…

- Medicul Monica Pop i-a adus un ultim omagiu celei care a fost jurnalista Cristina Țopescu. cele dou au avut o relație extrem de apropiata.Miercuri, Monica Pop a mers la Cimitirul Bellu din Capitala, la capela unde a fost depus trupul neinsufșlețit al Cristinei Țopescu. Imbracata in negru din cap pana-n…

- Consilierul local si antrenorul Paul Pintilie este condus astazi, marti, 14 ianuarie, pe ultimul drum de rude si prieteni. Zeci de persoane sint prezente la slujba care a inceput la ora 11 la Biserica “Sfintul Ioan” de pe strada Privighetorii din Piatra Neamt, unde corpul neinsufletit a fost depus inca…

- Drept pedeapsa ca a bagat divorț de nevasta și n-a cerut binecuvantarea arhiereului, ba s-a mai și mutat cu o alta femeie, parintele Catalin Olteanu de la Biserica „Sfantul Gheorghe” din Pitești a primit canon sa slujeasca trei luni la Manastirea Cotmeana Dupa ce procesul intentat soției a devenit public,…