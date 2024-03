Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 29 februarie, credinciosul Vasile Fodoruț, tatal preacucernicului parinte Vasile Fodoruț, parohul bisericii „Sfantul Ierarh Iosif Marturisitorul” din Municipiul Baia Mare și inspector onorific al sectorului social-filantropic, a fost condus astazi, pe ultimul drum pamantesc, trecand la cele veșnice…

- Polițistul din Sibiu, care s-a stins din viața in timp ce dirija traficul, a fost condus pe ultimul drum. Radu a murit la doar 38 de ani, iar colegi din intreaga țara au fost alaturi de el in ultimele clipe. Radu a suferit rani foarte grave, din cauza carora nu a mai putut fi salvat.

- Mihai, minorul de 14 ani, ucis in accident de mașina de primar, a fost, astazi, condus pe ultimul drum, dupa ce și-a gasit sfarșitul, cu o saptamana in urma, dupa ce a fost lovit chiar de mașina primarului unei comune din Moldova. Parinții au incercat sa il opreasca sa iasa afara in ziua tragediei,…

- Ieri, sute de oameni au venit sa ii aduca un ultim omagiu lui Gabi Stangau. Au fost momente dificile pentru intreaga familie, in special pentru mama lui, Livia, care este și vaduva, iar in urma cu aproape o saptamana și-a pierdut și unicul baiat.

- Intr-o inițiativa fascinanta de a aduce in prim-plan o parte importanta a istoriei recente a Romaniei, a fost organizata o reconstituire turistica a traseului parcurs de soții Ceaușescu in ziua fugii lor din București catre Targoviște. Aceasta calatorie istorica include toate cele trei mașini Dacia…

- A fost o zi cu lacrimi pentru familia din Odorheiu Secuiesc care și-a pierdut copilul! David, baiatul care a murit strivit de peretele care s-a prabușit la internat, a fost condus pe ultimul drum și inmormantat cu multe lacrimi și regret, din partea celor care l-au iubit.

- Catalin, un adolescent roman in varsta de 16 ani, a fost gasit mort in urma cu cateva zile, dupa ce familia l-a dat disparut. Baiatul a recurs la un gest extrem, iar ieri a fost condus pe ultimul drum. Zeci de persoane le-au fost alaturi parinților indurerați.

- Parintii unui copil in varsta de doi ani, din judetul Satu Mare, au fost retinuti duminica dupa ce, conform anchetatorilor, l-ar fi agresat pe micut in timp ce... The post Parintii unui copil in varsta de doi ani din Satu Mare, arestați preventiv dupa ce și-au batut copilul appeared first on Special…